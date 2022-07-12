Песков отметил необходимость указа Путина об упрощенном гражданстве украинцам
Жители Белоруссии и России могут придерживаться одного и того же набора прав и обязанностей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
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Указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для граждан ДНР и ЛНР чрезвычайно важен для множества людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.
«Специальная военная операция идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев, действительно, хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — подметил он.
Также Песков отметил, что внутри союзного государства случилась унификация многих правил, поэтому жители Белоруссии и России могут придерживаться одного и того же набора прав и обязанностей.
Еще 11 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для тех, кто живет на территории Донбасса и Украины. Это также относится к людям без гражданства вовсе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Харьковской области заявили о желании присоединиться к России.
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