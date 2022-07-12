Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Песков отметил необходимость указа Путина об упрощенном гражданстве украинцам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Жители Белоруссии и России могут придерживаться одного и того же набора прав и обязанностей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для граждан ДНР и ЛНР чрезвычайно важен для множества людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Специальная военная операция идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев, действительно, хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — подметил он.

Также Песков отметил, что внутри союзного государства случилась унификация многих правил, поэтому жители Белоруссии и России могут придерживаться одного и того же набора прав и обязанностей.

Еще 11 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для тех, кто живет на территории Донбасса и Украины. Это также относится к людям без гражданства вовсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Харьковской области заявили о желании присоединиться к России.

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