Песков отметил необходимость указа Путина об упрощенном гражданстве украинцам

Указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для граждан ДНР и ЛНР чрезвычайно важен для множества людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Специальная военная операция идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев, действительно, хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — подметил он.

Также Песков отметил, что внутри союзного государства случилась унификация многих правил, поэтому жители Белоруссии и России могут придерживаться одного и того же набора прав и обязанностей.

Еще 11 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для тех, кто живет на территории Донбасса и Украины. Это также относится к людям без гражданства вовсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Харьковской области заявили о желании присоединиться к России.