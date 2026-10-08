«Роскосмос» показал «невидимые» объекты Вселенной

«Роскосмос» показал визуализации черных дыр и квазаров

«Роскосмос» совместно с научной командой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» представил серию изображений черных дыр, нейтронных звезд и квазаров, которые невозможно увидеть в привычном оптическом диапазоне. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В основу работ легли данные и расчеты специалистов Института космических исследований Российской академии наук, входящих в научную команду ART-XC имени М. Н. Павлинского. Художники использовали результаты наблюдений, чтобы показать, как могут выглядеть одни из наиболее экстремальных объектов дальнего космоса.

Всего в серию вошли пять визуализаций. Среди них — двойная система Swift J1727.8−1613, где черная дыра поглощает вещество звезды-компаньона и формирует раскаленный аккреционный диск. Также представлены миллисекундный рентгеновский пульсар SRGA J144459.2−604207, сверхновая SN 2023ixf в галактике М101, квазар SRGA J230631.0+155633 и известный рентгеновский источник Млечного Пути Геркулес X-1.

Заместитель директора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой отметил, что данные ART-XC демонстрируют возможности отечественной школы создания космических обсерваторий и позволяют российским ученым проводить исследования структуры и объектов Вселенной на мировом уровне. По словам Кутового, научная программа «Спектра-РГ» продолжается с учетом технического состояния бортовых систем обсерватории, включая телескоп ART-XC. В дальнейшем специалисты рассчитывают получить новые результаты при изучении объектов как внутри нашей галактики, так и за ее пределами.

Руководитель проекта ART-XC, заместитель директора ИКИ РАН, профессор РАН Александр Лутовинов рассказал, что в последние два года обсерватория помимо обзорных наблюдений изучала наиболее интересные объекты, появлявшиеся в рентгеновском диапазоне. Он подчеркнул, что полученные результаты относятся к фундаментальной науке, однако именно такие исследования в дальнейшем могут становиться основой для новых технологий.

Лутовинов также отметил развитие отечественных технологий производства космической рентгеновской оптики. По его словам, до создания ART-XC в России фактически не было современных технологий изготовления рентгеновских зеркал такого уровня. Сейчас специалисты продолжают совершенствовать производство, а полученные разработки уже применяются в других областях.

Еще одним направлением работы ART-XC стали исследования автономной навигации космических аппаратов по наблюдениям изолированных пульсаров. Эти стабильные источники рентгеновского излучения могут использоваться как своеобразные космические «маяки». В перспективе технология позволит аппаратам самостоятельно определять положение в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

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