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Ведущая «Алена, блин!» рассказала о настоящем отце второго ребенка Лободы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 6 006

Алена Жигалова опровергла отцовство Линдеманна у младшей дочери Лободы

Ведущая «Алена, блин!» рассказала о настоящем отце второго ребенка Лободы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Бизнесмен, от которого Лобода выносила второго ребенка, не стал уходить из семьи, ради создания семьи с певицей.

Отец второй дочери певицы Светланы Лободы не Тилль Линдеманн, а неизвестный бизнесмен. Об этом рассказала блогер Алена Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Недавно Жигалова узнала, что Лобода встречалась долгое время с женатым бизнесменом, от которого и выносила свою вторую дочь Тильду. Мужчина, по ее словам, собирался жениться на певице и уйти из семьи, однако этого не произошло, тогда «в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план».

«Ведь недавно на фестивале „Жара“ Света встречалась с Тиллем Линдеманном. Он активно за ней ухаживал, вился вокруг нее. И даже, знаете, на моих глазах они что-то флиртовали, ходили в какое-то кино», — сказала Жигалова.

Сама блогер начала сомневаться в правдивости романа с Линдеманном, после того, как пиарщики Лободы активно убеждали ее в том, что это реальный роман. Жигалова хорошо общалась с певицей и ее друзьями, поэтому верила им, однако впоследствии вскрылось, что Тиллем был заключен контракт, согласно которому музыкант соглашался с новостями о том, что он отец Тильды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доброта певицы Светланы Лободы не знает границ и чувства такта. Ее щедрый жест в рамках гастрольного тура по городам Европы и Америки не оценили главные адресаты — украинцы. Беженцы, живущие сейчас в Латвии, где запланирован один из первых концертов, отказались идти на выступление. Попытка проявить сердобольность обернулась очередной волной хейта со стороны поклонников.

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