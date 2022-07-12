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В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Татарстана

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был не одобрен лишь Татарстаном.

В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Татарстана

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Должность Рустама Минниханова в Государственном совете РФ переименована с «президента» на «главу» Республики Татарстан. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина был опубликован 12 июля.

В документе также говорится, что должности поменяли название у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Республики Хакасии Валентина Коновалова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Еще в 2021 году приняли закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», из-за которого в названии поста главы российского региона нельзя использовать слово «президент».

Тогда в Татарстане этот закон не одобрили. Лишь 27 декабря 2021 года Минниханов сообщил, что республика согласна выполнять новые правила. После этого были установлены временные рамки до 1 января 2023 года, в течении которых название должности переименуется на «глава Республики Татарстан».

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