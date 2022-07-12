HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке

Итак, начинаем сегодня с новостей из Новой Каховки, на которую Украина обрушила мощный удар, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS. Масштабы разрушений такие, что уже много часов под завалами ищут пострадавших и выживших. Цифры к этому часу такие: семь человек погибли при атаке, раненых — 80. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью. и. разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы. На месте работает наша съемочная группа. Последняя информация — у Ивана Литомина.

Удар HIMARS по Новой Каховке

Завалы в центре Новой Каховки разгребают с самого утра. Улица Французская расположена примерно в километре от места ночного взрыва. Повсюду выбиты стекла, где-то взрывной волной даже снесло целые строения.

«Так нельзя „освобождать“, люди мирные страдают, правильно? Бабушки, дедушки…», — говорят жители.

Есть ли живые в частных домах, неизвестно. Подойти ближе к месту взрыва до сих пор невозможно — там очень сильный пожар. Да и вокруг еще несколько десятков очагов. Горят склады, магазины, гаражи.

«Ну вот посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять машин… Одна вон в боксе — уцелела, так сказать», — объясняют в Новой Каховке.

Уже известно, что это был удар ВСУ американской ракетой HIMARS. На кадрах запечатлен сам момент попадания снаряда в помещение склада — оттуда сразу же вырывается мощный поток пламени. Так взрывается селитра. Склад с минеральным удобрением и был главной целью армии ВСУ. Задача, по всей видимости, стояла такая: уничтожить как можно больше строений и людей.

Последствия атаки ВСУ

Руины — все, что осталось от еще одной улицы Новой Каховки. Склады с селитрой продолжают гореть, поднимаются клубы дыма. Спасатели сюда тоже еще не добрались — подобраться просто невозможно, дороги нет.

В другом квартале — то, что осталось от зданий. От удара бетонные коттеджи сложились, словно карточный домик. Здесь были частные дома, хозяйственные постройки, склады. Ничего не осталось, все это буквально снесло взрывной волной. На этой же улице был огромный склад с гуманитарной помощью. Здесь хранилось несколько десятков тонн грузов, предназначенных для мирных жителей — продукты, товары первой необходимости. Сейчас от него не осталось и следа.

«Помимо того, что людей кормили, мы еще кормили районы. Очень много районов. Даже на передовую отправляли питание. Оставалось у нас на складе после последнего получения около 35 тонн», — рассказывает руководитель центра гуманитарной помощи Новой Каховки Наталья Казарян.

HIMARS в руках «неандертальцев»

Реактивная система залпового огня HIMARS американской разработки на южный фронт, по словам главы Военно-гражданской администрации области (ВГА), зашла недавно. В Новую Каховку такие ракеты залетают во второй раз. Первой целью была местная ГЭС — тогда не попали.

«Я могу только предполагать, а что же ждет жителей дальше? Этот коллективный Запад, который поставляет в руки неандертальцев высокоточное оружие, которым абсолютно сознательно нанесен удар по мирному городу. Наверное, это месть какая-то?» — говорит глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев.

К этому часу известно о семи погибших, но их число может вырасти, под завалами могут находиться люди. Всех раненых привозят в местную больницу.

«Резаные раны всего организма. Там рука, там лицо… Ноги там. Все это — повреждения стеклом. Тяжелых особенно нет. Есть травма грудной клетки одна и травма нижней челюсти у женщины, которая сегодня отправится в челюстно-лицевое отделение в Херсон», — пояснил врач Юрий Андриевский.

В военно-гражданской администрации области уже заявили, что помогут людям, восстановить разрушенное жилье, а семьям погибших выплатят компенсацию — два миллиона рублей.