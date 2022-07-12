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Украина рискует остаться без оружия США из-за проблем с контролем поставок

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 181

WT: Украина рискует остаться без оружия из США из-за проблем с контролем поставок

Украина рискует остаться без оружия США из-за проблем с контролем поставок

Фото: www.globallookpress.com / Roland Balik

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С конца лета 2021 года Вашингтон отправил Киеву 15 пакетов военной помощи, напомнили в The Washington Times.

Военная помощь Вашингтона Киеву может прекратиться в ближайшем будущем. По словам полковника морской пехоты США в отставке Марка Канчана, хоть Вашингтон и готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется, с населением все не так просто.

«Мы отправляем много оборудования и находимся в процессе отправки большой финансовой помощи, — подчеркнул Канчан, — Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если люди начнут видеть доказательства коррупции (олигархи покупают яхты на американские деньги) — это подорвет их поддержку».

При этом полковник отметил, что оружия для поставок Украине не в ущерб интересам США еще достаточно. Арсеналы НАТО, по его словам, практически «безграничны».

Однако в том, что касается поставок противотанковых комплексов Javelin, США, возможно, уже достигли своего предела, пишет The Washington Times.

Сама по себе отправка военной помощи не является стратегией, переломить таким образом ход боевых действий на Украине невозможно, полагает подполковник армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Как это связано с планами украинских военных? Каков конечный результат этого? Каковы ожидаемые последствия этого?» — задался важными вопросами эксперт, отметив, что ответа на них нет.

При этом поставки оружия — все же довольно дорогой жест доброй воли, а с учетом того, что из-за отсутствия надлежащего контроля они могут и вовсе не доходить до передовой, целесообразность таких действий ставится под вопрос. Всего с конца лета 2021 года Вашингтон отправил Киеву уже 15 пакетов военной помощи, а ВСУ продолжают методично отступать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Днепропетровском уничтожены хранилища для американских РСЗО HIMARS.

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