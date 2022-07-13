Артиста в спектаклях театра заменит Константин Хабенский.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Об этом сообщил журнал «Театр» со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к МХТ, сообщают, что Белый уволился из театра по собственному желанию и уехал из страны», — говорится в материале.

На сайте театра сказано, что с сентября текущего года роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова «Сережа» будет исполнять Константин Хабенский. В других спектаклях, в которых принимал участие Белый, до сих пор стоит его имя, однако играть он не будет.

Анатолий Белый служил в МХТ имени Чехова 19 лет — с 2003 года. Он был задействован во всех значимых постановках театра.

Как ранее писал 5-tv.ru, композитор Юрий Лоза заявил, что российские звезды, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся назад. По его словам, у них не будет других вариантов.

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