Рассекречен роман Брэдли Купера со скандально известной помощницей Хилари Клинтон

Голливудский актер несколько месяцев скрывал свои отношения с активисткой.

Американский актер Брэдли Купер нашел новую возлюбленную в лице главной помощницы бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон Хумы Махмуд Абедин. 47-летний артист и его 45-летняя избранница, экс-супруга опального политика Энтони Винера, встречаются уже несколько месяцев, но не афишируют свои отношения. Об этом журналистам популярного американского издания сообщили собственные осведомленные источники.

В материале отмечается, что пару свела общая подруга — редактор Vogue Анна Винтур. По словам инсайдера, она лучшая подруга Купера и «обожает» Хуму Абедин. Артист якобы расстался с прошлой пассией, актрисой Дианной Агрон, и тут же пустился в новое любовное приключение. Пара даже прибыла вместе на бал Met Gala этой весной, но на красную дорожку знаменитости вышли по отдельности. Официальные представители звезд отказали прессе в комментариях.

«Они идеально подходят друг другу. Оба занимаются властью, политикой и человеческими делами», — заявил информатор PageSix.

Хума Махмуд Абедин помогала Хиллари Клинтон как госсекретарю и в период президентской кампании 2016 года. Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin / Keystone Press Agency

Хума Абедин работала с Хиллари Клинтон, когда та была госсекретарем и баллотировалась в президенты Штатов в 2016 году. В том же году она заявила о расставании с конгрессменом США Энтони Винером после пяти лет брака и его отставки. Политика обвинили в секс-переписке с несовершеннолетней девушкой, сообщалось также, что он рассылал женщинам в сети свои фото под псевдонимом «Опасный Карлос».

Продвигая мемуары «И то и другое: жизнь во многих мирах» Абедин, соблюдающая мусульманка, призналась, что Винер был ее первым мужчиной, рассказала, как потеряла девственность в 32 года. Бракоразводный процесс политических деятелей еще не завершен, у них есть общий сын. Брэдли Купер в течение четырех лет состоял в отношениях с моделью из РФ Ириной Шейк, любимица легендарных домов моды подарила актеру дочь.

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