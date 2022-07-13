Пушилин: наемников в ДНР расстреляют в случае отклонения их апелляций

Иностранных наемников ожидает расстрел, если их апелляции будут отклонены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда», — подчеркнул он в эфире «Соловьев. Live».

По его словам, если, по мнению суда, наказание будет соответствующим, то дела наемников передадут в исполнительную службу.

В начале июня в ДНР вынесли смертный приговор троим иностранным наемникам. Среди них два британца, Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Все фигуранты судебного разбирательства признали свою вину в агрессии против республики. В Британии призвали соблюдать в отношении их подданных нормы международного права и заявили о подаче жалоб в инстанции. Однако обошлись без какой-либо конкретики.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министерства ДНР возглавят российские управленцы.