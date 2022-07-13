Фигуранты судебного разбирательства признали вину в агрессии, направленной на захват власти в республике.

Пушилин: наемников в ДНР расстреляют в случае отклонения их апелляций

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Иностранных наемников ожидает расстрел, если их апелляции будут отклонены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда», — подчеркнул он в эфире «Соловьев. Live».

По его словам, если, по мнению суда, наказание будет соответствующим, то дела наемников передадут в исполнительную службу.

В начале июня в ДНР вынесли смертный приговор троим иностранным наемникам. Среди них два британца, Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Все фигуранты судебного разбирательства признали свою вину в агрессии против республики. В Британии призвали соблюдать в отношении их подданных нормы международного права и заявили о подаче жалоб в инстанции. Однако обошлись без какой-либо конкретики.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министерства ДНР возглавят российские управленцы.

Тема:
Специальная военная операция России
13 июл
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
13 июл
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
13 июл
Минобороны заявили о ликвидации свыше 350 националистов на заводе в Николаеве
13 июл
МО РФ: три украинских самолета ликвидированы российскими истребителями
13 июл
ВС РФ уничтожили переброшенную из Киева под Харьков диверсионную группу ВСУ
13 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
13 июл
Украина провела запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
13 июл
Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
13 июл
Минобороны показало телемост между участвующими в СВО военными и их родными
13 июл
Военкор «Известий» показал тренировки бойцов легендарного штурмового батальона «Сомали»
+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:40
Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку
16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год