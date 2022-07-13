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Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 2 051

Телеведущая Сябитова сообшила о рождении своей первой внучки

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Дочь Ксения и ее муж Максим Шевченко, по словам телеведущей, сделали ей долгожданный и драгоценный подарок.

Телеведущая Роза Сябитова впервые стала бабушкой. Дочь Ксения и ее супруг Максим Шевченко стали родителями девочки. Долгие месяцы ожидания подошли к концу и теперь главная сваха страны светится счастьем. О семейном событии она рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.

«Я официально стала бабушкой! Спасибо, моим любимым детям Ксении и Максиму за наше сокровище, и за драгоценный подарок. Я счастлива!», — написала телеведущая.

Сябитова в своем посте посвятила много теплых слов персоналу больницы, в которой появилась на свет ее внучка. Даже фотографии к публикации она выбрала не с наследниками, а с руководителем медучреждения, которому подарила огромный букет цветов. Роды у дочери знаменитости принимал профессор и доктор медицинских наук.

Роза Сябитова называет супруга дочери своим сыномРоза Сябитова называет супруга дочери своим сыном. Фото: Instagram* / k_syaba

О беременности Ксении Шевченко-Сябитовой стало известно в апреле. Звездная мама не удержалась и в одном из интервью сообщила, что с нетерпением ждет «ордена народной бабушки». Сваха уверенно заявила, что ее дочь станет прекрасной мамой. Сама Ксения в соцсетях признавалась, что последний триместр стал для нее самым лучшим, потому что в это время она была активной и энергичной.

Шевченко-Сябитова рассказала, что не знала в период беременности об отеках и усталости, знакомых большинству будущих мам. Она тщательно готовилась к появлению дочери — даже проконсультировалась на будущее у педиатра и заранее прошла инструктаж по всем необходимым ребенку прививкам и особенностям первых дней после родов.

Дочь телесвахи делилась эмоциями по поводу грандиозных планов супруга. По словам Ксении, Максим мечтает о большой семье с пятью детьми. Ей же все равно, сколько будет наследников. Шевченко-Сябитова не стремится быть идеальной мамой, но обещает приложить все усилия, чтобы дочка была счастлива.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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