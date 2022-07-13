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Песков: окончательных договоренностей по ситуации с Калининградом пока нет

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Никита Кротов
Никита Кротов 54

Литвой закрыт транзит ряда санкционных российских товаров. В МИД РФ действия литовских властей названы агрессивными.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Ситуация с транзитом в Калининград еще не разрешена. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет окончательных договоренностей», — коротко высказался представитель Кремля.

Он также отметил, что пока необходимо немного подождать.

Ранее в прессе появилось сообщение о том, что Евросоюз достиг консенсуса с Россией по теме транзита санкционных товаров РФ через Калининградскую область. В перечень вошли стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие.

В российском МИДе также подчеркивали, что действия литовских властей агрессивны и переходят границы недружественных линий. Губернатор Калининградской области добавил, что властями ожидается дипломатическое решение данной ситуации.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В ответ на действия российских властей страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной.

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