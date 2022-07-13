11 июля в Луганской Народной Республике были захвачены в плен диверсанты из Белоруссии.

Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в плен захвачены белорусские наемники, им может грозить смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в Донецкой Народной Республике, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — цитирует Киселева РИА Новости.

По словам помощника главы МВД народной республики, если подобная информация не будет подтверждена, то им грозит пожизненный срок.

К слову, 11 июля в ЛНР были захвачены в плен участники диверсионно-разведывательной группа из Белоруссии. По словам Киселева, они также причастны к государственному перевороту в Белоруссии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ отметил, что украинские националисты усилили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой республик. Украинские власти отвергли попытки Москвы урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США заявили о закупке для Киева бесшумных снайперских винтовок.

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