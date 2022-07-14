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Уехавший из РФ Макаревич о воспитании сына: «Однозначно будет учить русский»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 40

Уехавший в Израиль Андрей Макаревич заявил о намерении учить сына русскому языку

Уехавший из РФ Макаревич о воспитании сына: «Однозначно будет учить русский»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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В Москве уже куплены книги для обучения четырехмесячного Эйтана великому и могучему.

Уехавший из России и оскорблявший россиян Андрей Макаревич поделился мыслями о будущем своего наследника. Лидера группы «Машина времени» планирует учить наследника русскому языку, признался он в YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!».

Оскандалившийся музыкант заявил, что уже приобрел специальные книги для обучения четырехмесячного сына Эйтана.

«Сижу и терпеливо жду, когда сын войдет в восприимчивое состояние. Русский язык ребенок учить однозначно будет, уже закуплены детские книжки, которые сестра купила в Москве», — сказал Макаревич.

На данный момент лидер «Машины времени» находится вместе с молодой женой Эйнат Кляйн в Израиле, откуда он не стесняется поливать грязью россиян. К примеру, Андрей Макаревич назвал «мудачьем» всех осуждающих отъезд звезд за границу после начала специальной военной операции по защите Донбасса, а их высказывания «тявканьем». Позже фронтмен группы попытался оправдаться за резкие высказывания в адрес соотечественников. Но прозвучали объяснения как очередная порция оскорблений.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Юрия Лозы о том, что уехавшие из России звезды прибегут обратно за деньгами.

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