Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Домработница Киркорова: «У него могли быть Стоцкая, Лорак и другие красотки»

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 6 607

Домработница Киркорова назвала Лорак и Стоцкую в числе его потенциальных жен

Домработница Киркорова: «У него могли быть Стоцкая, Лорак и другие красотки»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Женщина уверена, что поп-король российской эстрады не смог забыть Примадонну.

Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова по имени Люся до сих пор с теплотой относится к бывшему работодателю и заявляет, что он однолюб. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, певицу Аллу Пугачеву забыть невозможно. По всей видимости, поэтому поп-король и не женился во второй раз. Его домработница пошутила, что снова женится он лет через десять и только на ней.

«Он такой красавец! У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки… Ну зачем ему я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!» — объяснила Люся.

Женщина перестала работать у Киркорова в 2020 году. Несмотря на это, она верит, что артист вспоминает о ней. Люся добавила, что любит артиста и знает наизусть. Однако если он предложит ей вернуться, она не пойдет, потому что не позволяет здоровье.

«Всю жизнь же работала!» — объясняет женщина.

С Аллой Борисовной Киркоров прожил в браке с 1994 по 2005 год. Артист тяжело переживал расставание с Примадонной, которая стала встречаться с молодым шоуменом Максимом Галкиным. После начала военной спецоперации России по защите Донбасса в 2022 году пара покинула Россию. Из-за оскорблений юмориста в адрес россиян и осуждения действий Москвы многие не ждут их назад.

Как ранее писал 5-tv.ru, Киркоров рассказал о конфликте с участником рок-группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Ссора знаменитостей оказалась настолько серьезной, что артисты сошлись в рукопашной схватке.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год