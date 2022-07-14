Реальная картина мира далека от того, что транслируют мейнстримовые западные СМИ.

В МИД Китая одной фотографией показали лицемерие Запада

Фото: Reuters / Thomson Reuters

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В своем личном блоге в Twitter представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поделился фотографией, наглядно показывающей различие в понимании фразы «международное сообщество» у стран Запада и государств по всему миру. На картинке противопоставляется реальная карта мира и то «сообщество», которое видит Запад — лишь собственные страны, личная выгода и интересы.

«Что означает „международное сообщество“? И что означает „международное сообщество“ по версии мейнстримовых западных СМИ?» —поинтересовался у своих подписчиков дипломат.

Фото: twitter / zlj517

Так, представитель китайского министерства иностранных дел лаконично указал на эгоистичность и лицемерие Запада.

Незадолго до этого Чжао Лицзянь высмеял громкие речи Запада с обращением к «международному сообществу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. В ходе звонка главы государств обсудили специальную военную операцию на Украине, и китайский лидер выразил готовность в содействии по урегулированию кризиса.

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