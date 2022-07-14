Шесть националистов из «Кракена» застрелены в ходе драки с командованием
Более двух сотен боевиков отказались выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска, что привело к потасовке.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ
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Шесть боевиков националистической группировки «Кракен» были застрелены в ходе драки с командованием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.
Как заявил Игорь Конашенков, более двух сотен человек из группировки отказались выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска. В ходе вспыхнувшей драки с собственным командованием были убиты шестеро человек.
«Более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — подробно рассказал об инциденте генерал-лейтенант.
Кроме того, в Минобороны доложили, что ВКС России успешно ликвидированы боевые машины реактивной системы залпового огня, расположенные в ангарах на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группировка «Кракен» отказалась выдвигаться в Покровское и перейти в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».
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