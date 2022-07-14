Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
В результате удара ликвидированы 43 боевика и около 170 были ранены.
Фото, видео: Минобороны РФ
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Российские военные с применением высокоточного оружия успешно ликвидировали пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметил Конашенков, Часов Яр выступал в качестве временного участка дислокации для нескольких сотен боевиков и иностранных наемников.
«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено», — заявил генерал-лейтенант.
Кроме того, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области был ликвидирован пункт дислокации. В результате были уничтожено около 30 националистов, еще 37 ранены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Николаевской области и было уничтожено до тысячи боевиков.
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