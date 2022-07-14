Эксперт считает, что Россия опережает США в гиперзвуковом оружии

США решают базовые вопросы первого этапа в области гиперзвукового оружия, а Россия уже приступила к следующему.

Россия обладает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его усовершенствованием. При чем в Америке в текущее время только пытаются добиться стабильных полетов на сверхзвуковой скорости. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Так, он прокомментировал сообщение сотрудника Военно-воздушных сил США, по мнению которого они провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin. Пентагон сообщил, что испытание стало 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты.

«Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полета, а „научить“ ее на такой скорости маневрировать и точно поражать цель. Говорить о том, что „мы научили болванку летать на гиперзвуке“, в американских реалиях может прозвучать как техническое достижение, при этом Россия имеет на вооружении немало гиперзвуковых комплексов различного базирования, причем это уже серийные образцы», — сказал Леонков.

Эксперт напомнил, что вооруженные силы России оснащены серийными гиперзвуковыми комплексами воздушного и наземного базирования, как «Кинжал», «Искандер», а также «Авангард». Помимо всего еще идут испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

«Мы сейчас разрабатываем гиперзвуковые комплексы условного второго поколения, в то время как США только решают базовые вопросы первого этапа разработки, причем непонятно, когда эти изделия еще смогут пойти в серию», — цитирует Леонкова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что для ВМФ России создадут баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением.