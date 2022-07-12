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Для ВМФ РФ создадут баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Это вооружение похоже на китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26.

Для ВМФ РФ создадут баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением

Фото: www.globallookpress.com / Chief Petty Officer David Holmes

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Тема:
Специальная военная операция России

В РФ проектируют баллистическую ракету «Змеевик», у которой будет гиперзвуковое боевое оснащение. Об этом сообщили близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу источники.

«Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — приводит слова собеседника ТАСС.

Известно, что ракету разрабатывают в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Как заявил один из собеседников издания, по своим параметрам «Змеевик» походит на китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до четырех тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России стремительно развивается производство беспилотников. Еще в начале специальной операции Киев не испугался, ведь был уверен в своих ПВО. Однако Москва быстро адаптировалась и усилила систему обороны.

Тема:
Специальная военная операция России
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