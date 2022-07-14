В центре Донецка по автовокзалу «Центр» украинскими националистами был запущен снаряд. Сначала было известно о двух погибших и четырех раненых, однако в штабе ДНР доложили, что число пострадавших выросло до шести человек.

На место происшествия незамедлительно прибыл глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что снаряд — американского происхождения. Удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово.

Автовокзал «Центр» не является военным объектом и не имеет никакой стратегической значимости. Таким образом, украинские боевики с помощью американского оружия нанесли целенаправленный удар по мирному объекту.

«Это опять целенаправленное уничтожение гражданского населения и гражданских объектов», — прокомментировал ситуацию Пушилин.

В очередной раз жертвами националистов стали обычные граждане. Незадолго до этого от взрыва в Макеевке на детской площадке погибло трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Донецке снарядом разорвало на части десятилетнюю девочку. Трагедия произошла на глазах у матери ребенка.