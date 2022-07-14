Денис Пушилин сообщил об увеличении числа пострадавших от обстрела националистов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В центре Донецка по автовокзалу «Центр» украинскими националистами был запущен снаряд. Сначала было известно о двух погибших и четырех раненых, однако в штабе ДНР доложили, что число пострадавших выросло до шести человек.

На место происшествия незамедлительно прибыл глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что снаряд — американского происхождения. Удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово.

Автовокзал «Центр» не является военным объектом и не имеет никакой стратегической значимости. Таким образом, украинские боевики с помощью американского оружия нанесли целенаправленный удар по мирному объекту.

«Это опять целенаправленное уничтожение гражданского населения и гражданских объектов», — прокомментировал ситуацию Пушилин.

В очередной раз жертвами националистов стали обычные граждане. Незадолго до этого от взрыва в Макеевке на детской площадке погибло трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Донецке снарядом разорвало на части десятилетнюю девочку. Трагедия произошла на глазах у матери ребенка.

+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год