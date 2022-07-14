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«Гнусь, либо пошлость»: почему Борису Щербакову стыдно за современные театры

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 78

Актер Борис Щербаков заявил о стыде за современные театры

«Гнусь, либо пошлость»: почему Борису Щербакову стыдно за современные театры

Фото: www.globallookpress.com / Борис Щербаков

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Щербаков признался, что его жизнь без репертуарного театра стала приятнее. Он совершенно не скучает.

Борис Щербаков признался, что ему иногда стыдно за современные театры и работающих в них коллег. Причина тому — некачественные постановки и непрофессионализм. В беседе с «Московским комсомольцем» артист рассказал, что во время своих походов на спектакли повидал всякое.

«Я походил по разным современным театрам и знаю, о чем говорю. Мне порой даже стыдно становится за артистов, режиссеров и художественных руководителей этих театров. Но больше всего меня возмущает, что они существуют на дотации из государственного бюджета, что мои налоги идут на их содержание!» — заявил он.

Отдельно Щербаков отметил, что вовсе не против экспериментов в театре. По мнению артиста, попытки разнообразить творческий процесс, способы работы со зрителем замечательны, однако для многих его коллег «эксперименты», к сожалению, подразумевают под собой нечто совсем иное.

«Вижу либо совсем ­какую-то гнусь, мат-перемат, либо пошлость, порнографию. Ну что это? Новый театр, что ли? Нет, конечно», — объяснил свою позицию актер.

Сейчас в жизни Щербакова нет репертуарного театра и, как признался сам артист, он не скучает. Перестал ходить даже как зритель.

«Если же говорить о том, что я сегодня ни в каком репертуарном театре не занят, так это замечательно! Я свободный человек. Никто надо мной не стоит, не довлеет, никто мне ничего не диктует», — радуется звезда.

Борис Щербаков — народный артист РФ, известный широкому зрителю своими ролями в сериале «Солдаты», «Грозовые ворота», «Жуков» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константин Хабенский сыграет вместо Анатолия Белого в спектаклях МХТ им. Чехова.

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