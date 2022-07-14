«Гнусь, либо пошлость»: почему Борису Щербакову стыдно за современные театры

Щербаков признался, что его жизнь без репертуарного театра стала приятнее. Он совершенно не скучает.

Борис Щербаков признался, что ему иногда стыдно за современные театры и работающих в них коллег. Причина тому — некачественные постановки и непрофессионализм. В беседе с «Московским комсомольцем» артист рассказал, что во время своих походов на спектакли повидал всякое.

«Я походил по разным современным театрам и знаю, о чем говорю. Мне порой даже стыдно становится за артистов, режиссеров и художественных руководителей этих театров. Но больше всего меня возмущает, что они существуют на дотации из государственного бюджета, что мои налоги идут на их содержание!» — заявил он.

Отдельно Щербаков отметил, что вовсе не против экспериментов в театре. По мнению артиста, попытки разнообразить творческий процесс, способы работы со зрителем замечательны, однако для многих его коллег «эксперименты», к сожалению, подразумевают под собой нечто совсем иное.

«Вижу либо совсем ­какую-то гнусь, мат-перемат, либо пошлость, порнографию. Ну что это? Новый театр, что ли? Нет, конечно», — объяснил свою позицию актер.

Сейчас в жизни Щербакова нет репертуарного театра и, как признался сам артист, он не скучает. Перестал ходить даже как зритель.

«Если же говорить о том, что я сегодня ни в каком репертуарном театре не занят, так это замечательно! Я свободный человек. Никто надо мной не стоит, не довлеет, никто мне ничего не диктует», — радуется звезда.

Борис Щербаков — народный артист РФ, известный широкому зрителю своими ролями в сериале «Солдаты», «Грозовые ворота», «Жуков» и многим другим.

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