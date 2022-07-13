Константин Хабенский сыграет вместо Анатолия Белого в спектаклях МХТ им. Чехова

Российский актер и худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский заменит своего бывшего коллегу Анатолия Белого в спектаклях с его участием. В частности, звезда фильмов «Время первых» и «Метод» сыграет уже в ближайшей постановке «Сережа» Дмитрия Крымова. В ней вместо бывшего коллеги он исполнит роль Каренина.

«Анатолий Белый решил взять временную паузу в своей работе в Московском художественном театре», — рассказали в театре aif.ru.

Вместе с тем пока неизвестно, кто заменит Белого в других спектаклях, таких как «Бег» (генерал Хлудов), «Мастер и Маргарита» (Мастер), «Человек-подушка» (Катуриан). Об этом в театре пообещали сообщить позднее. Пока же в афишах до сих пор указано имя Белого.

Как известно, накануне Анатолий Белый, игравший в МХТ 19 лет, написал заявление по собственному желанию. Причем, по информации источников, близких к театру, актер не только покинул театр, но и страну. Общественность уже теряется в догадках — связано ли все это с позицией артиста по спецоперации на Украине, ведь сам он выходец оттуда. Родина Белого — Винницкая область Украинской ССР.

Кстати, Белый — сценический псевдоним актера, а настоящая фамилия — Вайсман. В России артист окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, в 2003-м году его взяли в Московский художественный театр им. А. П. Чехова. В частности, был задействован в постановках «Терроризм», «Белая гвардия», «Изображая жертву», «Чайка» и др. В кино артист исполнил более сорока ролей, среди самых известных — «Орлова и Александров», «Обнимая небо», «Параграф 78», «Пассажиры» и другие.

Кстати, успех артиста связывают с именем Марины Голуб, его бывшей жены. Именно после знакомства с ней карьера артиста пошла в гору. Правда, со временем пара рассталась, а позже не стало и самой Марины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер накануне Анатолий Белый уволился из театра.