«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»

На матче должен был петь Шнуров, заявил в комментарии 5-tv.ru болельщик со стажем Эдуард Зидан.

Болельщики петербургского «Зенита» не намерены спускать на тормозах ситуацию с выступлением на матче Суперкубка оскандалившейся группы «Би-2». Ранее они прямо во время выступления освистали музыкантов, теперь же требуют установить и наказать тех, кто пригласил коллектив на футбольный праздник.

«Если хотите знать мое мнение, то это полное безобразие, что они пригласили „Би-2“. Этого не нужно было делать. Пусть бы Шнур (лидер группировки „Ленинград“ Сергей Шнуров — Прим. ред.) пел, народ бы подхватил, было бы веселее. Это был бы действительно праздник… И естественно, нужно привлекать к ответственности организаторов. Почему они пригласили вот эту группу, для чего? Испортили праздник, по моему мнению», — заявил в комментарии 5-tv.ru Эдуард Зидан, болельщик «Зенита» с 1977 года.

Он привел в пример матч «Спартака» и «Динамо» в Москве, где выступала певица МакSим, которой подпевал весь стадион.

«Для такого праздника, для такой игры, конечно, нужен был певец, который мог бы зажечь болельщиков эмоциями своими, чтобы народ подхватил и пел… Мне вот такое очень даже нравится, я ожидал именно вот такое… Но увы», — высказался разочарованный болельщик.

Ранее в этот день стало известно, что фанаты «Зенита» обратились к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с требованием привлечь к ответственности организаторов, пригласивших группу «Би-2» на матч за Суперкубок в Петербурге. Текст письма болельщиков опубликовало издание Readovka.

«Позиция группы относительно происходящего на Украине давно известна, и не была секретом для тех, кто организовал ее выступление на „Газпром-арене“. Приглашение группы на выступление на важном футбольном мероприятии могло иметь целью лишь дестабилизацию и разжигание протестных настроений в обществе», — говорится в обращении.

Болельщики выразили недоумение, почему те, кто пригласил группу, дискриминирующую россиян за поддержку родной страны и симпатизирующую киевскому режиму, до сих пор не понесли никакого наказания.

Ранее 5-tv.ru показал, как болельщики освистали и потребовали прогнать с поля «Би-2» на Суперкубке России.