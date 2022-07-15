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Умерла Ивана Трамп — первая жена и мать троих детей Дональда Трампа

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17 372

Первая жена экс-президента США Ивана Трамп умерла в Нью-Йорке в возрасте 73 лет

Умерла Ивана Трамп — первая жена и мать троих детей Дональда Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

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Экс-президент США стал вторым из четырех супругов женщины. Именно он первым сообщил о кончине бывшей возлюбленной.

В возрасте 73 лет умерла Ивана Трамп — первая жена 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам политик в своей социальной сети Truth Social. Как отметил политик, бывшая супруга и мать троих его детей скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Он тепло отозвался о покойной, но не стал раскрывать подробностей и точных причин ее ухода из жизни.

«Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», — написал Трамп.

Ивана Мари Трамп, в девичестве Зельничкова, родилась в Чехословакии, у нее также были австрийский и американский паспорта. С детства занималась лыжным спортом, утверждала, что была отобрана в качестве запасного в чехословацкую команду во время зимних Олимпийских игр 1972 года, позже ушла в модельный бизнес. Первый супруг был лыжным инструктором. В 1976 году Ивана познакомилась с предпринимателем Дональдом Трампом, свадьбу они сыграли в 1977-м. В браке родились трое детей — Дональд, Иванка и Эрик.

www.globallookpress.com / SMG

Причиной развода пары в открытых источниках указывается роман бизнесмена с моделью и актрисой Марлой Мейплз. Предполагаемая разлучница стала второй супругой Дональда Трампа. После завершения бракоразводного процесса, который длился с 1990 по 1992 годы, Ивана подписала соглашение о неразглашении его деталей. Она еще дважды выходила замуж — за предпринимателя Риккардо Маццуччелли и музыканта Россано Рубиконди.

Расставшись с мужем, Ивана открыла ряд собственных компаний в сфере моды, написала несколько книг, снялась в популярных телешоу, на ее счету были также роли в кино. В фильме «Клуб первых жен» Ивана Трамп выступила в качестве камео — она учила главных героинь быть независимыми и брать от жизни все.

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Умерла Ивана Трамп — первая жена и мать троих детей Дональда Трампа
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