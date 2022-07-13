Арман Давлетяров сообщил о смерти матери: «Умерла за несколько минут»

Женщина ушла из жизни совершенно внезапно, оставив знаменитость переживать горе в одиночестве. За час до этого они говорили по телефону.

Мама экс-гендиректора МУЗ-ТВ Армана Давлетярова скончалась. Медиаменеджер рассказал об этом в своем микроблоге. По его словам, женщина ушла из жизни неожиданно. За час до смерти сын даже разговаривал с матерью по телефону, а за день до своей кончины бодрая пенсионерка расхаживала по гостям.

«Вчера внезапно моя мама покинула этот мир, — поделился 51-летний Давлетяров в личном блоге. — Она не болела, не жаловалась ни на что, накануне ходила по гостям, отмечая Курбан-Байрам. За час до ее смерти мы, как всегда, говорили с ней по телефону, а сейчас ее больше нет… Умерла за несколько минут, просто прилегла. Я осиротел, кажется, рухнул целый мир, слезы льются, не переставая. Не представляю, как жить без любимой мамы. Помолитесь за нее, пожалуйста!» — поделился он в соцсетях.

Известно, что Давлетяров очень любил свою родительницу. В память о ней он выложил трогательное видео с совместными фотографиями. Друзья и поклонники написали звезде много слов поддержки и пожелали скорее оправиться от полученной травмы.

«Великая потеря, как жаль! Я так любила наблюдать за вами с мамой. Очень печально!»

«Она же в гостях у вас недавно была, все хотела домой… С мамами мы в любом возрасте ощущаем себя детьми и верим в чудо. Держитесь, дорогой Арман!»

«Ваша мама так напоминала мне мою любимую бабушку…» — написали комментаторы.

Недавно у другого представителя российского шоу-бизнеса тоже умерла мама. Гоген Солнцев неоднозначно простился с ней в микроблоге, подписав, что теперь они «оба будут свободны». Его экс-супруга 67-летняя бизнес-леди Екатерина Терешкович не поняла поведения шоумена, который холодно отнесся к смерти родительницы. Как ранее писал 5-tv.ru, по мнению экстрасенса, мама Солнцева умерла из-за порчи.

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