Условия востребованной у россиян программы для покупки собственного транспортного средства остались преимущественно теми же. Хотя есть и интересные изменения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Приобрести машину с сегодняшнего дня стало проще. В России возобновили программу льготных автокредитов, первый этап которой вызвал бешеный интерес у россиян.

В доступе только отечественные автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Машину можно купить со скидкой 20%. Для жителей Дальнего Востока субсидия составит 25%.

Программа доступна тем, кто покупает авто впервые, родителям несовершеннолетних детей и медработникам. Действует и трейд-ин. Срок выплаты кредита — до семи лет.

Кроме традиционных марок, добавлен отечественный электромобиль «Эволют», производство которого стартует в сентябре. Кстати, на их приобретение будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

8:15
Актер Юрий Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись
8:03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля
7:52
Сын Высоцкого назвал причину многолетнего конфликта с последней любовью отца
7:40
Страны ЕС перессорились и не могут подготовиться к дефициту газа
7:33
Берегиня: что это за праздник и как 15 июля привлечь любовь
7:29
Чем страх перед видом крови отличается от других фобий и как его преодолеть?

Сейчас читают

Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Умерла Ивана Трамп — первая жена и мать троих детей Дональда Трампа
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год