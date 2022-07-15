Ничего принципиально нового злоумышленники изобретать не стали — для поиска «мамонтов» вернулись к схемам эпохи пандемии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Radwanski; 5-tv.ru

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Трудятся кибермошенники и на другом интернет-фронте — на фоне распродажи в IKEA. Эксперты рассказали «Известиям», что злоумышленники украли немало денег и данных платежных карт.

Схема простая: сначала мошенники создают фейковое объявление и убеждают людей совершить покупку. Далее дают ссылку на оплату, которая полностью копирует оригинал. А затем — потеря денег и данных.

Причем, имея эти сведения, злоумышленники могут совершить не одну кражу. Деньги воруют еще и при попытке оформления возврата товара. Жертвой могут стать не только обычные люди, но и продавцы, данные которых выманивают под предлогом проверки оплаты.

Такая схема называется «мамонт» — так мошенники называют доверчивых граждан. Она широко распространилась во время пандемии, когда вырос спрос на услуги доставки, отмечают эксперты издания.

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