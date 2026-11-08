Впервые за семь лет российские дзюдоисты выиграли чемпионат Европы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

В финале турнира в Белграде они победили сборную Грузии со счетом 4:1.

Когда сборная России по дзюдо выигрывала ЧЕ

Фото: Федерация Дзюдо России

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Сборная России по дзюдо завоевала золото командного чемпионата Европы в Белграде. В решающем противостоянии россияне уверенно обыграли команду Грузии со счетом 4:1.

В составе национальной сборной выступили Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони, Денис Батчаев, Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова и Дарья Речкалова.

Бронзовые награды турнира достались сборным Турции и Франции.

Для российских дзюдоистов эта победа стала первой на командном чемпионате Европы за семь лет. В предыдущий раз сборная России поднималась на высшую ступень пьедестала в 2019 году.

Золото в Белграде продолжило успешную серию российских спортсменов на крупных международных стартах. В середине октября команда впервые в истории добралась до финала смешанного командного турнира чемпионата мира в Баку.

По пути к решающей встрече россияне победили сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи. В финале соперником стала команда Японии. Россия уступила японским дзюдоистам и завершила чемпионат мира с серебряными медалями.

Таким образом, менее чем за месяц российская сборная дважды оказалась на пьедестале крупных командных турниров — после серебра чемпионата мира последовало золото первенства Европы.

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