Стрелок из Кракова придерживался крайне радикальных взглядов — МВД Польши

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 41 0

Полиция открыла огонь по нападавшему уже через три минуты после первого сообщения о стрельбе.

Стрелок из Кракова придерживался радикальных взглядов

Фото: Reuters/MICHAL POGORZELSKI

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МВД Польши: стрелок из Кракова придерживался крайне радикальных взглядов

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, придерживался крайне радикальных взглядов и, по предварительным данным, действовал один. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, его слова приводит TVP Info.

«Все указывает на то, что преступник действовал в одиночку и придерживался крайне радикальных взглядов. Расследование продолжается в его доме», — сообщил министр.

По словам Кервиньского, быстрая реакция правоохранителей помогла избежать еще большего числа жертв. Полицейские открыли огонь по нападавшему спустя три минуты после поступления информации о стрельбе. Вслед за ними на место прибыли экстренные службы и начали оказывать помощь пострадавшим.

Трагедия произошла 7 ноября в центре Кракова. Огонь по людям открыли из автомобиля в районе улицы Славковской. В результате погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, среди них двое полицейских. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

Позднее правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого. Во время операции он получил ранения от полицейских и был доставлен в больницу.

Расследование получило продолжение после обыска в доме нападавшего. Там обнаружили тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, погибшими могут быть родители и сестра подозреваемого.

Во время стрельбы прохожие пытались укрыться в кафе и магазинах. Район происшествия оцепили, на месте работали полиция, несколько бригад скорой помощи и сотрудники городской охраны.

Следователи продолжают устанавливать мотив нападавшего и все обстоятельства произошедшего.

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