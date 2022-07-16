Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
Каждая спасенная жизнь — на вес золота.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konrad Wothe; 5-tv.ru
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Лето — самый пожароопасный сезон в работе спасателей. Тушение осложняется сухой и жаркой погодой. Организм пожарных работает на износ.
Каждая спасенная жизнь — на вес золота. Подразделения бросаются с одного вызова на другой и стараются помочь не только людям, но и животным. На следующем видео бригада пожарных из Махачкалы приводит в чувства ежика, который едва не погиб в огне.
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