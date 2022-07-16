Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале

Лето — самый пожароопасный сезон в работе спасателей. Тушение осложняется сухой и жаркой погодой. Организм пожарных работает на износ.

Каждая спасенная жизнь — на вес золота. Подразделения бросаются с одного вызова на другой и стараются помочь не только людям, но и животным. На следующем видео бригада пожарных из Махачкалы приводит в чувства ежика, который едва не погиб в огне.