Как лишний вес приводит к бессимптомному раку

Избыток массы тела повышает риск развития смертельных заболеваний.

Ранее считалось, что ожирение негативно сказывается лишь на внешнем виде человека. Однако эксперты утверждают, что избыточный вес провоцирует развитие смертельных заболеваний. 5-tv.ru выяснил у диетолога-эндокринолога Татьяны Филипповой, чем чревато формирование аномальных или чрезмерных жировых отложений.

Ожирение уже давно рассматривается как хроническое заболевание обмена веществ, которое может возникать в любом возрасте. В некоторых странах ожирение считают настоящей эпидемией.

Медики утверждают, что этот недуг способен провоцировать развитие тяжелых заболеваний. В их числе патологии и хронические болезни. Чаще всего страдает сердечно-сосудистая система. Вплоть до инфарктов. Но этим угроза от ожирения не ограничивается.

«Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная жировая болезнь печени и другие очень различные патологические процессы», — рассказала диетолог Татьяна Филиппова.

Среди онкологических заболеваний, развивающихся на фоне избытка веса, — рак кишечника и желудка. Первый часто протекает бессимптомно, а количество больных этим недугом растет с каждым годом.

Лечение ожирения в России

В России вступил в силу новый стандарт лечения ожирения, предусматривающий, в частности, хирургическое вмешательство.

В регламентирующем документе Минздрава прописаны виды первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, которую будут оказывать пациентам стационарно и в амбулаторных условиях.

В рамках такой помощи может быть предоставлена консультация терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, психиатра, а также различные виды лабораторных и инструментальных методов исследования.

В частности, к таким методам на этапе диагностики добавили анализ крови на уровень гликированного гемоглобина, определение уровня железа сыворотки крови, анализ крови на уровень общего кальция, а также эзофагогастроскопию, пульсоксиметрию, кардиореспираторный мониторинг и дуплексное сканирование вен.

Если у пациента есть показания к хирургическому лечению ожирения, в стационаре ему могут провести лапаротомическую или лапароскопическую продольную резекцию желудка, гастрошунтирование — комбинированную операцию, при которой уменьшают объем желудка — и другие сложные вмешательства.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, включенные в стандарты исследования и методы лечения будут для пациентов бесплатными.