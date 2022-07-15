МИД КНДР: Киев не может осуждать решение о признании ЛДНР
Reuters: МИД КНДР заявил, что Киев не имеет права осуждать решение о признании ДНР и ЛНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
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Корейская сторона намерена и дальше развивать дружеские отношения с дружественными к ней странами.
МИД Северной Кореи (КНДР) жестко отреагировал на решение киевских властей о разрыве дипломатических отношений. Поводом стало признание Пхеньяном Луганской и Донецкой народных республик.
«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — приводит сообщение Reuters.
Также отмечается, что Северная Корея будет и дальше заниматься укреплением и развитием дружеских отношений со странами, уважающими ее суверенитет. Кроме того, корейская сторона обвинила Вашингтон во враждебности по отношению к ней. В частности, было подчеркнуто, что ракетно-ядерная программа КНДР является средством самообороны.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Украинские националисты используют мирных граждан в качестве живого щита. Российскими военными освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР.
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