Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР
Киевский режим отнесся к решению северокорейского руководства как к «недружественному акту». Геноцид населения республик Донбасса в течение восьми лет вопросов у украинских политиков не вызывал.
Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel
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Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за ее признания независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
«МИД Украины решительно осуждает решение КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины… В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — сказано в заявлении ведомства.
Решение КНДР киевский режим рассматривает как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание республик Донбасса со стороны северокорейского руководства «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», заключили в ведомстве.
К слову, Северная Корея стала еще одним государством, признавшим независимость ДНР. Ранее ее признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия. Население народных республик Донбасса в течение восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Попытки урегулировать конфликт мирным путем ни к чему не приводили - обстрелы каждый раз возобновлялись. В итоге 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Это решение поддержали более двух третей граждан РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска.
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