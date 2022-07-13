Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 155

Киевский режим отнесся к решению северокорейского руководства как к «недружественному акту». Геноцид населения республик Донбасса в течение восьми лет вопросов у украинских политиков не вызывал.

Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

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Тема:
Украинский кризис

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за ее признания независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«МИД Украины решительно осуждает решение КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины… В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — сказано в заявлении ведомства.

Решение КНДР киевский режим рассматривает как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание республик Донбасса со стороны северокорейского руководства «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», заключили в ведомстве.

К слову, Северная Корея стала еще одним государством, признавшим независимость ДНР. Ранее ее признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия. Население народных республик Донбасса в течение восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Попытки урегулировать конфликт мирным путем ни к чему не приводили - обстрелы каждый раз возобновлялись. В итоге 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Это решение поддержали более двух третей граждан РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска.

Тема:
Украинский кризис
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