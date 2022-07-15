Минобороны: ВС РФ ликвидировали здание дома офицеров в Виннице
В момент удара в здании проходило совещание с иностранными поставщиками оружия.
Фото, видео: Минобороны РФ
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Вооруженные силы России нанесли с применением высокоточного оружия морского базирования «Калибр» нанесли удар по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По информации министерства, удар был нанесен 14 июля. В момент удара на территории военного объекта проходило совещание командования украинских воздушных войск с иностранными поставщиками вооружения. На встрече участники пытались договориться об очередной поставке самолетов и средств поражения. В результате удара высокоточной ракетой участники совещания ликвидированы.
Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что ВКС России за сутки успешно уничтожили пять пунктов управления и узлов связи националистов, в том числе 1-й танковой и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Прасковиевка Донецкой народной республики и Просяная Днепропетровской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики обстреляли автовокзал в центре Донецка.
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