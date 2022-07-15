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Задержан украинский спецагент, который готовил терракт в Мелитополе

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Готовивший терракт в Мелитополе оказался украинским агентом

Задержан украинский спецагент, который готовил терракт в Мелитополе

Фото: www.globallookpress.com / w85

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Изъятое оружие направлено в экспертно-криминалистический центр, следствие ведется.

Житель Приазовского района Запорожской области, который готовил террористический акт, — агент украинских спецслужб. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Задержан готовивший серию терактов агент украинских спецслужб. Сотрудники группы быстрого реагирования УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства задержанного изъяли 15 единиц оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Запорожской области задержали диверсанта Ярослава Жука. Он совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. На главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. Сообщается, что он не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Нападавший ликвидирован.

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