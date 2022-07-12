Задержан устроивший покушение на директора департамента образования Мелитополя
Схваченный украинский диверсант сотрудничает со следствием и делится информацией о своих сообщниках, рассказали власти Запорожской области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В Запорожской области задержали диверсанта Ярослава Жука. Он совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, уточнил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», — написал он.
По словам Рогова, задержанный дает признательные показания, а также делится со следствием информацией о своих сообщниках. В частности, правоохранители получили данные о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железной дороги и организации теракта на День России — тогда пострадали мирные горожане. Злоумышленник объявлен в розыск.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ЛНР задержали планировавших теракт в Лисичанске диверсантов из Белоруссии.
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