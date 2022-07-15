Россия встает на рельсы политики обеспечения технологического суверенитета

Россия собирается встать на рельсы обеспечения технологической независимости страны, уходя от абсолютно рыночной промышленной политики. Правительство единогласно поддержало заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на внеочередном заседании Госдумы.

«Буквально три дня назад мы подробно их [стратегические задачи промышленного сектора] обсуждали под председательством Михаила Владимировича [Мишустина] на специальной стратегической сессии и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — сказал Мантуров.

Он отметил, что сейчас нужно обеспечить поставки критически важных комплектующих, поэтому министерство активно в ручном режиме занимается завершением создания новых кооперационных связей, однако параллельно планируется осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов.

По его словам, правительство поддерживает дополнительное финансирование для развития системообразующих отраслей, среди них электроника, станкостроение, мало- и среднетоннажная химия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в партии «Единая Россия» единогласно одобрили кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.