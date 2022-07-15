Сотни километров по бездорожью — быстрее всех проезжают те, кому к скорости не привыкать.

Всего каких-то два этапа осталось проехать гонщикам на ралли «Шелковый путь» и впереди уже виднеется торжественный финиш в Москве. Сотни километров по бездорожью — быстрее всех проезжают те, кому к скорости не привыкать — в одном из зачетов в лидеры выбился пилот «Формулы-1». Олег Барышев попытался угнаться за пилотами.

«Шелковый путь» уже проходил через Волгоград, но едва ли это поможет — всех ям и ухабов не запомнишь.

Отступать некуда — впереди Москва. Два этапа отделяет гонщиков от пьедестала. Пилоты не жалеют ни себя, ни машины. Градус накала достиг температуры горения — в буквальном смысле. Если бы не пожарные, то машина Дениса Кротова и Константина Жильцова финишировала бы навсегда.

«Набивается трава, потом все начинает тлеть, а потом все. Если успел схватить вещи, то поехал домой, а железка осталась», — отмечает Константин Жильцов.

Потушили машину, потом остудили экипаж.

Но главное они добрались… доехали, а это удалось не всем. Длинный этап — около полутысячи километров отборного бездорожья.

Потомки первопроходцев шелкового пути, верблюды, кажется, взглядом провожают гонщиков. Из Элисты, пересекая Астраханскую область в Волгоград.

С высоты птичьего полета маршрут местами напоминал кладбище раллийных машин. Пилоты тоже работают на износ… Один из лидеров гонки Александр Максимов не смог обуздать свой квадроцикл, упал, получил травму и больше не может продолжать шелковый путь.

Пилот «Формулы-1» Никита Мазепин быстро освоился на ралли и на своем багги выбился в лидеры. К скорости ему не привыкать, и на этом этапе он мчался, обгоняя птиц.

«Каждый день какое-то новое испытание, но очень положительные эмоции. Я думаю, что сегодня был один из самых решающих и тяжелых спецучастков», — отметил Мазепин.

Эффектный и зрелищный показ расклада сил в зачете грузовиков. Два лидера зачета грузовиков — пилоты Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Оба экипажа из команды КАМАЗ-мастер. Но уступок не будет, даже среди своих.

КамАЗ Эдуарда Николаева в этом дерби проиграл, но могло быть и хуже. Пробило бак, грузовик, как раненый зверь, теряя кровь, шел на финиш. Спасли дополнительные баки.

«У нас по автомобилю три топливных бака, это — основной резервный. Проткнул, почувствовали запах солярки, вышел — увидели, что оттуда течет, как из пожарного гидранта, практически вся солярка вышла», — говорит Эдуард Николаев.

Измотаны и пилоты, и машины. Но в таких условиях рождаются настоящие победители, чтобы стального монстра привести к чемпионству, нужно иметь стальной характер.