Welt: прием Путина в Эр-Рияде указывает на рост влияния России

Германия сравнила прием Путина и Байдена в Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com / Andrea Hanks

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Президент США Джо Байден возлагает на поездку в королевство большие надежды. Он думает, что приезд поможет в борьбе с РФ и КНР.

Визит Владимира Путина и Джо Байдена в Саудовскую Аравию сравнили в Германии. Аналитику предоставил журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке издания Welt.

Лидеры государств, включая бывших президентов, будто соревнуются между собой в том, кого лучше примут арабы. Обозреватель отметил, что приезд в Эр-Рияд Дональда Трампа в 2017 году сопровождался танцами с саблями. Кроме того, экс-президенту выделили отдельную гостиницу, похожую на дворец. Приезд Путина смог перебить даже такую роскошь.

«Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах», — пишет Бемер.

Также уточняется, что российскому лидеру был предоставлен дворец из личного владения королевской семьи. Это был пиковый почет. По мнению Бемера, Байдену не следует рассчитывать на подобные почести. Вместо этого, он примет участие в обычном заседании Совета по сотрудничеству стран Персидского залива.

«Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — подчеркивает журналист.

Штаты попытались заставить союзников с Ближнего Востока выступить против Москвы по вопросу украинского кризиса, но получили отказ.

«Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», подытожил эксперт.

Американский лидер Джо Байден винит в бедах своей страны политику своего коллеги Владимира Путина. В частности, заокеанский президент обвиняет его в энергетическом кризисе.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. После ввода войск РФ на территорию Незалежной, страны Запада и ЕС начали поставлять вооружения украинским националистам, объявив России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашкаджи.

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