Идея сделать любимой девушке предложение руки и сердца пришла в голову сразу нескольким юным офицерам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Красной площади по традиции прошла торжественная церемония выпускников МВД. Молодые офицеры из университета МВД имени В. Я. Кикотя получили дипломы о высшем образовании и промаршировали по площади, подбрасывая в воздух пятирублевые монеты. Эти монетки — символ блестящей службы.

Однако самой трогательной и красивой традицией, прошедшей в этом году с особым масштабом, стала церемония помолвок. Это неофициальная часть выпускного, но готовятся молодые люди к ней основательно — покупают цветы (которые по знаку выносит товарищ) и устанавливают микрофон, чтобы на всю площадь назвать имя любимой.

Один за другим офицеры в парадной форме выходили в центр. Кто-то не мог сдержать дрожи в голосе, а кто-то наоборот, не переставал шутить. Но заветное «будь моей женой» и «я люблю тебя» все юноши сказали твердо и искренне.

Среди влюбленных пар были и ребята, чья любовь зародилась в стенах родного университета. Яна Хорошавина рассказала корреспонденту «Известий», как она познакомилась с женихом, Кириллом Егоровым.

«Знаете, это необычная история. Я представляла факультет на соревнованиях, и туда также отправили моего будущего мужа. Там мы и познакомились — он помог мне понести лыжи», — с улыбкой рассказала девушка.

Каждое предложение руки и сердца сопровождалось радостными криками и поздравлениями товарищей. С теплыми улыбками наблюдали за романтичным моментом наставники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с выпускниками военных вузов.

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