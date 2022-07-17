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Сенатор Клишас заявил об окончании эпохи «господства Запада»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31

России удалось исключить вероятность возврата к неолиберальному колониализму, уверен политик.

Сенатор Клишас заявил об окончании эпохи «господства Запада»

Фото: www.globallookpress.com / Oberhaeuser via www.imago-images

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Эпоха «политического и экономического господства Запада», о которой на днях говорил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, действительно подошла к концу. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По мнению сенатора, возврата к неолиберальному колониализму не будет.

«Это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о „либеральной демократии“ завершились… Россия неоколониальной политике Запада под прикрытием „ценностей либеральной демократии“ положила конец», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечал Тони Блэр, комментируя нынешнюю ситуацию на международной арене, Китай может стать новым мировым лидером, но не будет единственным государством «у руля». Самой вероятной коалицией, которая определит будущее, экс-премьер назвал три страны — Россию, Китай и Иран.

Все большей проблемой не только для Евросоюза, но и для НАТО становится группа стран БРИКС. Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Аргентина заявили о желании присоединиться к организации. Заговорили о возможности вступления и власти Индонезии. Если это произойдет, в БРИКС будет уже 11 государств, и речь пойдет о серьезной конкуренции с G7, ведь в коалиции окажется 70% населения планеты. Эксперты отмечают, что центр мировой экономики постепенно уходит на Восток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о включении новых стран в БРИКС может быть принято уже в 2023 году.

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