Композитор Зацепин сообщил об окончании карьеры Пугачевой

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева уже закончила свою музыкальную карьеру, заявил композитор Александр Зацепин.

«Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», — сказал он.

Музыкант признался, что у него не было желания не возвращаться в родную страну. Зацепин в диалоге с «Собеседником» добавил, что у него в России работа и друзья, с которыми можно общаться. Он подчеркнул, что любит свою родину.

Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным покинула Россию сразу после начала специальной военной операции России на территории Украины. Многие представители шоу-бизнеса и политики считают, что долго они на чужбине не продержатся, ведь пара там не так популярна, как в России. Здесь Галкин и Пугачева собирали большие концерты и хорошо зарабатывали на жизнь. По крайней мере до того момента, пока супруг Примадонны начал критиковать спецоперацию.

Сама же певица в этой ситуации выбрала позицию молчания. Планов оставаться за рубежом у нее не было. Пугачева заявляла, что их отъезд связан с каникулами и желанием поправить здоровье.

Впрочем, неизвестно, примут ли оставивших Родину знаменитостей, ведь поведение Пугачевой вызвало сильную критику у ее коллег и поклонников. А уж ее муж, по мнению некоторых общественных деятелей и вовсе «наговорил» на статью.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пугачеву якобы заметили 14 июля в московском аэропорту. Он была одна, без детей и супруга.