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Глава МИД РФ Лавров: Москва призывает Запад играть по-честному

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Российский дипломат отметил, что у Запада всего два пути в нынешней ситуации.

Глава МИД РФ Лавров: Москва призывает Запад играть по-честному

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Европейским политикам стоит прекратить оставаться в плену иллюзий, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

«Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права», — написал дипломат.

Российский политик также призвал западные страны признать, что в настоящее время формируется многополярный мир.

«Чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше», — отметил Лавров.

Он заключил, что странам западного альянса придется оставить всех остальных в покое, если они не захотят принимать правила игры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что нужно подождать, чтобы увидеть действие санкций на Россию.

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