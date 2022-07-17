Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который недавно призвал европейцев проявить терпение после введения антироссийских санкций, ведь для достижения желаемого эффекта нужно немало времени. Как отметила Захарова, жители многих стран уже оценили тот самый «эффект». Однако ударил не про России, как предполагалось.

«Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает. Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикция Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — написала она в своем Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лазейки оставил Евросоюз в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ.