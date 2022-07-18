Пара возобновила отношения в 2021 году после 17 лет разлуки.

Дженнифер Аффлек: Лопес после свадьбы взяла фамилию мужа

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Голливудские артисты Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно поженились. Пара получила свидетельство о заключении брака в суде округа Кларк штата Невада. В бумагах зафиксированы официальные имена супругов — Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Также отмечается, что супруга взяла фамилию мужа и теперь официально будет представляться Дженнифер Аффлек.

Отношения Аффлека и Лопес начались еще в 2002 году на съемках романтической комедии «Джильи», где оба играли главные роли. Актер вскоре сделал своей возлюбленной предложение, но свадьба не состоялась. Пара распалась в 2004 году. Затем Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у них есть трое детей. У Лопес есть двое детей от бывшего мужа, певца Марка Энтони.

В прошлом году Лопес рассталась с американским бейсболистом Алексом Родригесом, а после этого возобновила отношения с Беном Аффлеком.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно расписались в минувшую субботу.

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