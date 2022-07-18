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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс готова встретиться с Путиным на G20

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Такое возможно, если именно ее выберут на пост премьер-министра страны.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс готова встретиться с Путиным на G20

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

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Тема:
G20

Глава британского дипломатического ведомства Лиз Трасс единственная из кандидатов на пост премьера страны сообщила о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе теледебатов она заявила, что не побоится «вызвать его на разговор». Остальные кандидаты демонстративно сообщили о том, что не будут вести диалог с российским лидером.

Трасс также добавила, что готова была и «осадить Сергея Лаврова» во время встречи. Однако дипломат тактично умолчала о том, как опозорилась в ходе переговоров, а также откровенно провалила их, продемонстрировав низкую подготовку к встрече.

Сам же глава МИД РФ Сергей Лавров весьма критично описал диалог с британской коллегой, описав его как «разговор немого с глухим».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лавров призвал Запад играть по-честному, придерживаясь норм международного права.

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