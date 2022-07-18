Детям из Мариуполя подарили праздник в Санкт-Петербурге

Многие школьники освобожденного Донбасса впервые за долгое время побывали на цирковом представлении.

В Петербурге детям из Мариуполя устроили незабываемый праздник: ребят пригласили на представление в знаменитом цирке на Фонтанке. Таких шоу большинство школьников вообще никогда не видели, а в последние годы они и вовсе практически не покидали родной город.

Путешествие в Северную столицу стало возможным благодаря правительству Санкт-Петербурга, а вот поход на представление обеспечил Фонд помощи детям Донбасса. Для школьников эта поездка стала самым настоящим чудом: многие из ребят уже забыли, что такое мирная жизнь, и не могли скрыть эмоций.

«Я первый раз в цирке, у меня слов нет. Я в шоке от этого. У меня честно слов нет от такого. Мне просто не передать их», — поделилась эмоциями Мила Кирюхина.

«У нас уже был положительный опыт с посещением детьми из Донбасса цирка на Фонтанке, детям очень понравилось, и организаторы пребывания детей решили продолжить эту традицию», — рассказала директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева

В городе на Неве сейчас отдыхают 400 школьников из Мариуполя. Это — вторая группа, ранее детям Донбасса и их семьям уже подарили больше двух с половиной тысяч билетов в цирк. Но это не конец акции, в Петербург прибудут еще как минимум четыре группы.