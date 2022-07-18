Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Фанаты рыдают у гроба: в манеже «Спартака» прощаются с Александром Козловым

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 1 905

Знаменитый футболист скоропостижно скончался в 29 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В манеже академии «Спартака» в Москве проходит прощание с бывшим нападающим клуба Александром Козловым. Проводить спортсмена в последний путь пришли футболисты Красногорского «Зоркого», которые тренировались вместе с Козловым в последние месяцы его жизни.

Также церемонию посетил президент академии «Спартак» Сергей Родионов и технический координатор Артем Ребров.

Не обошлась траурная церемония и без преданных поклонников футболиста. Они несли к его гробу алые розы. Даже самые суровые на вид мужчины не могли сдержать слез. Каждому была дана возможность высказаться и почтить память покойного теплыми словами.

«Один из самых талантливых игроков своего поколения, работали с ним в юношеской сборной до 16 лет, его подкосили тяжелые травмы, если не ошибаюсь, Саша два раза рвал крестообразные связки», — поделился воспоминаниями бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко.

Александр Козлов ушел из жизни 15 июля. Он умер во время тренировки. Специалисты сказали, что 29-летнего спортсмена оторвался тромб.

В «Спартаке» талантливый футболист играл с 2010-го по 2016-й год. Он провел 28 матчей и забил один гол, завоевав серебро чемпионата России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета на Камчатке.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

13:24
Вечные отказы в кино и отсутствие детей: главные трагедии Наталии Трубниковой
13:18
Просто и быстро: рецепт закуски Кимчи из ананаса от шефа Емельяненко
13:12
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ленинградской области
13:06
Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области
12:46
Фанаты рыдают у гроба: в манеже «Спартака» прощаются с Александром Козловым
12:32
В Чечне указали на необходимость размещения ПВО в горах

Сейчас читают

В Кремле заговорили о сроках окончания спецоперации на Украине
Захарова ответила Трасс после хамства в адрес Лаврова: «Осаждалка с вызывалкой не выросли»
На территории Донбасса ВАИ РФ нашли крупный схрон оружия ВСУ
Употребление этого напитка летом может привести к инсульту

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год