Почему женщины средних лет часто скандалят из-за кондиционера?

Связано ли поведение дам с «побочками» от холодного воздуха? А может, дело в гормонах?

С наступлением лета многие спасаются от жары с помощью кондиционеров. Однако помимо пользы он может принести и вред для здоровья. В каких обстоятельствах аппарат для охлаждения воздуха может стать не спасением, а опасностью, рассказал физиотерапевт Филипп Глубоков.

Врач считает, что чаще всего из-за кондиционера скандалят люди в возрасте от 35 до 44 лет. И в основном женщины. С медицинской точки зрения, подобному есть объяснение.

«Дело в том, что именно в этом возрасте у человека уже не так хорошо работают сосуды, как в более молодом возрасте. А сосуды — это то, что нас греет. Поэтому люди этого возраста начинают больше ощущать, что им не хватает тепла, и даже небольшой сквознячок может давать какой-то дискомфорт. Поэтому да, в этом и более старшем возрасте люди становятся более чувствительны к холоду, и поэтому могут испытывать действительно дискомфорт в условии кондиционера», — рассказывает Глубоков.

По словам медика, кондиционеры могут нанести серьезный вред здоровью человека при неправильном использовании. Если человек долгое время находится под кондиционером, то у него могут застудиться нервы.

«Это чревато невритами, невропатиями. И тогда это будет не только боль, это может быть еще и нарушение подвижности. Самое знаменитое — это невропатия лицевого нерва. Когда у человека практически половина лица становится как неподвижная маска. Это приводит не только к тому, что он больше не может активно работать мимикой», — цитирует слова эксперта «Вечерняя Москва».

Помимо всего прочего у людей могут появиться боли в спине и голове. Также в кондиционерах могут находиться опасные для здоровья бактерии, которые могут привести к тяжелым заболеваниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие смертельные заболевания могут передаваться через кондиционер.