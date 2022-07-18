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Ученые предупредили о худшем варианте вируса, который может быстро убивать

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 337

Ученый Питер Чин-Хонг заявил о новом опасном штамме COVID-19

Ученые предупредили о худшем варианте вируса, который может быстро убивать

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Американские эксперты призывают быть более бдительными и следить за здоровьем.

Новому «омикрон»-штамму коронавируса дали название ВА.5, он может стать самым худшим и заразным из вариантов данной инфекции. Такое заявление сделали американские ученые в интервью изданию ABC.

Как считает Питер Чин-Хонг, работающий врачом в Калифорнийском университете, у заразившихся новым штаммом, очень часто наблюдаются ложноотрицательные результаты тестов, из-за чего возрастает вероятность упустить болезнь на начальной стадии.

Еще одна причина опасаться нового штамма COVID-19 заключается в его заразности. Центры профилактики Америки утверждают, что он как минимум на 20% более контагиозен, чем другие мутации.

«А чем вирус заразнее, тем его проще подхватить. Эта возможность всегда есть, когда вы находитесь в толпе», — предупреждает эпидемиолог Джордж Рутерфорд.

Третья особенность вируса заключается в том, что симптомы ВА.5 более болезненны, чем при других вариациях коронавируса. В частности, многие подхватившие этот штамм жалуются на очень сильную боль в горле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России регистрируют вакцину от оспы обезьян.

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